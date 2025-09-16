«Долгая прогулка»: фильм по условиям Стивена Кинга

Показ триллера «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга начнется в российских кинотеатрах 18 сентября. Это одна из самых ожидаемых премьер 2025 года. Картину о подростках, соревнующихся в выживании, снял Фрэнсис Лоуренс – режиссер другой антиутопии про подростков, «Голодных игр».

История книги

Роман «Долгая прогулка» Стивен Кинг написал еще в 1966 году, когда ему было 19 лет. Вдохновением послужили реально проводившиеся в 60-е годы в США 50-мильные прогулки по стране, которые организовывали радио- и телекомпании. А эпиграфом к книге стала фраза президента Кеннеди о пользе пеших прогулок

«Я советовал бы всем американцам ходить пешком как можно чаще. Ходьба не только полезна для здоровья; она — удовольствие», — Джон Ф. Кеннеди, 1962 год.

Долгое время Кинг не мог опубликовать рукопись, так как издательства отказывались брать ее, вероятно, сочтя эту историю неуместной в разгар войны во Вьетнаме. Писателю удалось издать роман лишь в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Его Кинг использовал, чтобы обойти маркетинговое ограничение, рекомендовавшее издательствам публиковать не более одного произведения автора в год.

Сюжет фильма

Действие романа «Долгая дорога» происходит в США в недалеком будущем. К этому времени страна превратилась в полицейское государство, во главе которого стоит тоталитарный правитель, известный как Главный (Major). Раз в год государство устраивает соревнование, называемое «Долгая прогулка».

Это игра на выживание, в которой участвуют 100 подростков 16-17 лет. Участники должны пешком пересечь страну, двигаясь со скоростью не ниже трех миль в час (4,8 километра в час). Нарушители получают три предупреждения, после чего следует выстрел в голову.

Один раз в сутки участникам выдают еду для поддержания сил. Принимать помощь от зрителей запрещено, однако можно помогать друг другу. «Долгая прогулка» не останавливается ни на минуту, даже на сон, до тех пор, пока в живых не останется лишь один участник. Победитель получит крупный денежный приз и все, что пожелает, до конца своих дней.

Попытки экранизации

О намерении перенести «Долгую прогулку» на экран в разное время высказывались отец зомби-хорроров и друг Кинга Джордж Ромеро и автор лучших экранизаций писателя Фрэнк Дарабонт, подаривший миру «Мглу», «Зеленую милю» и «Побег из Шоушенка».

Дарабонт даже выкупил права на экранизацию романа в 2007 году, заявив, что собирается снять малобюджетный, странный, экзистенциальный и очень содержательный фильм, передающий дух оригинала. Но до съемок так и не дошло, а срок использования прав истек.

Новую попытку экранизировать книгу в 2018 году предприняла компания New Line Cinema на волне успеха вышедшего годом ранее хоррора «Оно» по Кингу. Режиссером должен был стать Андре Эвредал, а написать сценарий Джеймс Вандербилт. Однако к лету 2022 года, когда права на экранизацию истекли, проект так и не был запущен в производство.

В итоге права перешли к компании Lionsgate, которая анонсировала начало работы над фильмом в 2023 году.

От режиссера «Голодных игр»

Режиссером «Долгой прогулки» стал Фрэнсис Лоуренс, снявший все части «Голодных игр», кроме первой. После вышедшей в 2023 году «Баллады о змеях и певчих птицах» его следующим проектом должна была стать экранизация видеоигры BioShock, но проект забуксовал сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за забастовки сценаристов.

В результате Лоуренс взялся за еще одну экранизацию антиутопии про подростков — книги Стивена Кинга, заручившись поддержкой автора романа.

Условие автора романа «Долгая дорога» было одно — сохранить на экране сцены убийств подростков без лишней цензуры.

«Если посмотреть эти фильмы о супергероях, то можно увидеть… какого-нибудь суперзлодея, который крушит целые кварталы, но крови вы не увидите. И, черт возьми, это неправильно. Это почти порнографично. Я сказал: "Если вы не собираетесь это показывать, то и не беритесь". И они сняли довольно жестокий фильм», — сказал Кинг в интервью Times.

Оценки критиков

В мировой прокат фильм Лоуренса вышел 12 сентября. Картина получила высокие оценки: на сайте Rotten Tomatoes «Долгая прогулка» имеет 89% свежести на основе 204 рецензий, рейтинг на IMDb – 7,5.

Критики называют ленту одной из лучших экранизаций Кинга и отмечают игру актеров, в том числе Марка Хэмилла, воплотившего на экране образ тоталитарного диктатора.