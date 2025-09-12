НАВЕРХ
Суд отказал певцу Шарлоту в отправке на СВО

«Коммерсант»
Суд отказал певцу Эдуарду Шарлоту в отправке на СВО, рассказал его отец. В декабре 2024 года певца осудили на 5,5 лет лишения свободы по обвинению в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и неуважении к религиозным чувствам.

Ранее Шарлот обратился к администрации колонии-поселения, где он отбывал наказание, с просьбой отправить его в зону СВО. Материалы уже отправили в суд, но позже руководство исправительного учреждения сообщило в ведомство о нарушениях певцом режима. 

В результате суд в Тольятти перевел Шарлота в исправительную колонию общего режима, что исключило его отправку в зону СВО. Сейчас певец оспаривает свой перевод в колонию общего режима, пишет «Коммерсант».
После того, когда будет определено в каком именно учреждении окажется Шарлот, и в каком суде рассмотрят его дело, вероятно, суд вернется к решению вопроса об отправке Шарлота в зону боевых действий.

В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. В отношении певца возбудили дело после того, как он снял на видео, как сжигает российский паспорт, исполняет пародию на песню «День Победы» и прибивает к дереву изображение патриарха Кирилла.

Певец Шарлот извинился перед Путиным


