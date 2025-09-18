НАВЕРХ
Как работает ядерный чемоданчик Путина

Sibnet.ru
Церемония передачи ядерного чемоданчика от бывшего президента Дмитрия Медведева действующему — Владимиру Путину
Как выглядит ядерный чемоданчик, который всегда находится рядом с президентом России? И есть ли в нем «красная кнопка» для запуска ракет?

Абонентский комплекс «Чегет» автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Именно так правильно называется ядерный чемоданчик президента России. Это терминал закрытой связи с Генштабом и штабом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

На самом деле в России не один, а три ядерных чемоданчика. Два других находятся у министра обороны и начальника Генштаба. Они должны подтвердить приказ на применение стратегического ядерного оружия.

Ядерный чемоданчик Бориса Ельцина
Ядерный чемоданчик Бориса Ельцина
Фото: Stanislav Kozlovskiy / CC BY-SA 4.0

Работает это следующим образом. При получении предупреждения о ракетном нападении (СПРН) система «Казбек» приводится в боевой режим. Чтобы в ответ полетели ракеты, президент, министр обороны и начальник Генштаба на своих ядерных чемоданчиках должны ввести специальную команду. 

Эта команда должна быть введена сразу на трех абонентских комплексах «Чегет», иначе система запущена не будет. После введения команды на трех чемоданчиках в войска отправляется специальный код, разрешающий запуск ядерных ракет по противнику.

Информация через ядерные чемоданчики передается не голосом, а зашифрованными кодами. Блокировать ее невозможно.

