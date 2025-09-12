«Возвращение в Сайлент Хилл» официально покажут в России

Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в официальный российский прокат 22 января 2026 года, на день раньше старта мирового проката картины, сообщила пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».

По сюжету, главный герой Джеймс Сандерленд внезапно получает письмо от своей погибшей жены, в котором она просит его вернуться в городок Сайлент Хилл. Там протагонист сталкивается с чудовищными существами и раскрывает ужасающую правду о судьбе своей возлюбленной.

Автором сценария и режиссером фильма стал Кристоф Ган, поставивший первый «Сайлент Хилл» в 2006 году, а главные роли исполнили Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»). Музыку к «Возвращению» написал Акира Ямаока, автор саундтрека ко всем частям игровой франшизы от Konami.

В основу картины легла вторая часть серии игр Silent Hill, вышедшая в 2001 году и ставшая эталоном психологического хоррора. В 2024 году вышел ремейк игры от польской студии Bloober Team, который был тепло встречен фанатами и критиками.



