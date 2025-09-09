НАВЕРХ
ВТБ запустил сервис оплаты проезда по дорогам

Источник:
Sibnet.ru
149 0

ВТБ запустил сервис для оплаты проезда по платным дорогам по номеру автомобиля, сообщила пресс-служба кредитной организации. Провести платеж можно в «ВТБ Онлайн» или на «Госуслугах» с помощью кнопки ВТБ Pay без комиссии.

Система автоматически найдет все актуальные начисления и подгрузит реквизиты для оплаты. При оплате проезда на «Госуслугах» нужно нажать кнопку ВТБ Pay, чтобы перейти в онлайн-банк с уже заполненными платежными данными.

Если дополнительно указать номер водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, сервис единовременно покажет не только долги за платные дороги, но и штрафы ГАИ, а также счета за резидентную парковку.

Средства зачисляются моментально, а провайдер получает уведомление о платеже в режиме реального времени.

Экономика #Деньги #Автоправо
