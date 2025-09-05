Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию

Соединенные Штаты потеряли Россию и Индию из-за «мрачного» Китая, написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал Трамп.

Свой пост глава Белого дома сопроводил фотографией президента России Владимира Путина вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Лидеры Китая, России и Индии приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в китайском Тяньцзине. Западные СМИ расценили их совместное появление как демонстрацию «победы политического проекта Китая по созданию альтернативы мировому порядку во главе с США».

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, выразил мнение, что Россия, Китай и КНДР готовят заговор против США. Путин заявил, что считает эти слова американского лидера иронией.