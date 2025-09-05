Новое оптоволокно увеличит скорость интернета в 1000 раз

Создан новый тип полых оптических волокон, которые передают данные на большие расстояния с минимальными потерями и в 1000 раз большей мощности, говорится в исследовании ученых из Университета Саутгемптона.

Новая технология заменяет традиционные тонкие стеклянные нити на систему стеклянных «трубочек» — пять малых цилиндров с двумя вложенными цилиндрами каждый, прикрепленных к внутреннему краю основного цилиндра. Диаметр каждой трубки настроен под определенную длину волн. Когда световой импульс подходящей длиной волны идет через полую центральную щель, он остается там, а не рассеивается.

Основной плюс новых волокон в том, что свет движется на 45% быстрее в трубке с воздухом, чем через твердое стекло. Для дата-центров скорость является наиважнейшим параметром. Новые волокна теряют половину света каждые 33 километра против 15 километров у обычных волокон. Это позволит увеличить расстояние между станциями усиления сигнала.

Полые волокна могут передавать в 1000 раз большую мощность и работают в более широком спектре длин волн. Обычные волокна эффективны только на инфракрасных волнах около 1,5 микрометра. Производство трубчатого оптоволокна планирует развернуть стартап Lumenisity, уже купленный Microsoft, пишет журнал Nature Photonics.



