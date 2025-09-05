НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

МИД опроверг информацию о невыплатах пассажирам самолета Azal

Источник:
Sibnet.ru
332 1
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау
Фото: © Акимат Мангистауской области

Информация, что Россия не выплатила страховые средства в связи с катастрофой пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи города Актау, — это ложь и вброс, заявил МИД России.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории», — говорится в заявлении МИД России в телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что российская компания «АльфаСтрахование» полностью возместила азербайджанскому авиаперевозчику AZAL стоимость разбившегося в декабре 2024 года самолета. Страховая выплата за лайнер, который совершал рейс Баку — Грозный, составила 1,003 миллиарда рублей.

«Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в том числе полностью осуществлены выплаты по семи из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем трем гражданам Киргизии, по одному из шести граждан Казахстана», — отметил МИД.

Кроме того, пострадавшим пассажирам и семьям погибших выплатили страховку на общую сумму 358,4 миллиона рублей.

«Попытки ряда СМИ и блогеров дезинформировать общественность по данному чувствительному вопросу не оставляют сомнений в деструктивных намерениях и полном отсутствии моральных ориентиров их авторов и тех, кто за ними стоит», — заявил МИД.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау 24 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян. В качестве предварительной версии катастрофы называлось «физическое и техническое внешнее вмешательство».


Еще по теме
Вратарь во время футбольного матча отбил пенальти грудью и погиб
Прокурор озвучил наказание для отца отравившихся дихлофосом детей
Посадившему в пшеничное поле A320 пилоту предъявлен иск на 120 млн
Военный Ил-76 аварийно сел под Красноярском
смотреть все
ЧП #Происшествия #Громкое дело #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
МИД опроверг информацию о невыплатах пассажирам самолета Azal
Условия возвращения доходов угольщиков назвали в Сбере
Михалков официально представил Ефремова в театре
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
29
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
21
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
20
Количество российских первоклассников резко сократилось