МИД опроверг информацию о невыплатах пассажирам самолета Azal

Информация, что Россия не выплатила страховые средства в связи с катастрофой пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи города Актау, — это ложь и вброс, заявил МИД России.

«Имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории», — говорится в заявлении МИД России в телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что российская компания «АльфаСтрахование» полностью возместила азербайджанскому авиаперевозчику AZAL стоимость разбившегося в декабре 2024 года самолета. Страховая выплата за лайнер, который совершал рейс Баку — Грозный, составила 1,003 миллиарда рублей.

«Полностью урегулированы требования в связи с травмами и гибелью 46 из 62 пассажиров рейса, в том числе полностью осуществлены выплаты по семи из 15 граждан России, по 35 из 38 граждан Азербайджана, по всем трем гражданам Киргизии, по одному из шести граждан Казахстана», — отметил МИД.

Кроме того, пострадавшим пассажирам и семьям погибших выплатили страховку на общую сумму 358,4 миллиона рублей.

«Попытки ряда СМИ и блогеров дезинформировать общественность по данному чувствительному вопросу не оставляют сомнений в деструктивных намерениях и полном отсутствии моральных ориентиров их авторов и тех, кто за ними стоит», — заявил МИД.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау 24 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян. В качестве предварительной версии катастрофы называлось «физическое и техническое внешнее вмешательство».