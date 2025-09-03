Военный Ил-76 аварийно сел под Красноярском

Военный самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка в Красноярском крае в среду, 3 сентября.

«Факт посадки самолета в Черемшанке подтверждаем. В настоящее время в аэропорту работают оперативные службы», — цитирует ТАСС министерство транспорта региона.

Борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила «Ъ-Сибирь» пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Как пишет «Регнум», Ил-76 направлялся из Красноярска в Улан-Удэ. «Буквально через несколько минут после взлета возникли проблемы с двигателем и борт начал заходить на экстренную посадку на свободный аэродром», — написал телеграм-канал «Борус» без ссылок на источники.

Аэропорт Черемшанка используется для выполнения полетов по местным маршрутам и обслуживания транзитных воздушных судов. Находится в четырех километрах от международного аэропорта Красноярска.