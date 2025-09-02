НАВЕРХ
Дрон зафиксировал смерть альпинистки Наговициной

Источник:
Sibnet.ru
Палатка Наговициной на пике Победы
Палатка Наговициной на пике Победы
Фото: © кадр из видео

Российская альпинистка Наталья Наговицина погибла, следует из видеосъемки ее палатки на пике Победы.

Кадры были получены дроном, запущенным 2 сентября. Беспилотник запечатлел сломанную оранжевую палатку, внутри которой лежит женщина, при этом никаких признаков жизни во время съемок заметить не удалось.

Запуск дрона был организован российской телеведущей и блогером Викторией Боней, которая опубликовала видео в своем телеграм-канале. Блогер констатировала, что застрявшая на горе альпинистка погибла.

Наговицина в составе альпинистской группы из четырех человек начала восхождение на пик Победы в начале августа. При спуске 12 августа она сломала ногу, из-за чего ее оставили в палатке на высоте 7200 метров.

После этого было предпринято несколько попыток помочь альпинистке, в том числе при помощи вертолета, однако все они закончились неудачно из-за плохой погоды. 23 августа операция по спасению Наговициной была официально завершена.

