Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом

Кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве в 2014 году, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС.

«Этот кризис возник не в результате "нападения России на Украину", а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали», — сказал Путин.

По его словам, Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой.

«Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», — подчеркнул президент РФ.

Первопричины кризиса на Украине должны быть устранены и восстановлен баланс в сфере безопасности, отметил Путин.