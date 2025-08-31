Боня была готова оплатить вертолет для альпинистки Наговициной

Телеведущая Виктория Боня заявила, что предприняла попытку организовать спасательную операцию для эвакуации сломавшей ногу альпинистки Натальи Наговицыной с пика Победы, она была готова оплатить вертолет.

«Чудо может быть! Нам надо увидеть своими глазами. Может, она жива и еще две недели будет жива. Кто мешает нам? Почему не дают запустить вертолет с дроном? Я договорюсь, если надо», — сказала Боня на видео, опубликованном в телеграм-канале.

По словам звезды, она несколько дней пытается наладить контакт с ответственными лицами, чтобы поднять в воздух вертолет с беспилотником для оценки состояния альпинистки, и при необходимости доставить еду и спальный мешок. Пилот, имеющий опыт спасательных операций на Эвересте, готов участвовать.

«В среду мы получили добро на вертолет, должны были его оплатить и вдруг резко — отмена. Пришла чья-то команда не делать этого, кому-то это не выгодно», — подчеркнула Боня.

Наговицына сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа и находится на высоте 7100 метров. Члены ее команды, ушедшие вперед, принесли ей палатку, при последующем спуске один из них, итальянец Лука Синигилья, скончался из-за отека мозга.

Минобороны Киргизии попыталось 16 августа эвакуировать женщину вертолетом Ми-8, но из-за сложных погодных условий он совершил жесткую посадку. 19 августа во время облета было дроном видно, что она жива.

Военный дрон, оснащенный высокоточными камерами и тепловизорами, был отправлен к месту происшествия 27 августа. Изучив кадры, специалисты пришли к выводу, что альпинистка не подает признаков жизни.

Боня увлекается альпинизмом и высокогорными восхождениями. Покорила Монблан-дю-Такюль (4248 метров), Манаслу (8163 метров) и Эверест (8849 метров).