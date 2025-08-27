Вышел тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»

НАВЕРХ
Игровой портал IGN опубликовал официальный тизер-трейлер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл», снятого по второй части легендарной серии игр от Konami.

В 40-секундном видео уместились все узнаваемые элементы культовой игровой франшизы: туман, огонь, пронзительный звук сирены, отвратительные медсестры и, конечно, Пирамидоголовый.

Режиссером «Возвращения в Сайлент Хилл» стал Кристоф Ган, снявший первый фильм по этой игровой франшизе, вышедший в 2006 году. Главные роли исполнили Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»).

По сюжету, главный герой картины Джеймс Сандерленд внезапно получает письмо от своей погибшей жены, в котором она просит его вернуться в городок Сайлент Хилл. Там протагонист сталкивается с чудовищными существами и раскрывает ужасающую правду о судьбе своей возлюбленной.

Хоррор выйдет в мировой прокат 23 января 2026 года.

Игра Silent Hill 2 вышла в 2001 году и стала эталоном психологического хоррора, задав новые стандарты проработки сюжета, персонажей и атмосферы. В 2024 году вышел ремейк игры от польской студии Bloober Team, который был тепло встречен фанатами и критиками.

