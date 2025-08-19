Девочка в Хакасии смертельно отравилась средством от укусов насекомых

Девочка, госпитализированная из детского лагеря в Хакасии в конце июня и скончавшаяся через несколько дней, умерла от отравления инсектицидными средствами, которые бесконтрольно наносила на одежду, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, с 13 по 26 июня 10-летняя девочка наносила средства для защиты от укусов насекомых на одежду и тело. Сотрудники лагеря процесс не контролировали. Ребенка госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Она скончалась 1 июля, несмотря на медицинскую помощь.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть девочки наступила в результате острого отравления компонентом инсектицидного средства. В лагере не было круглосуточного дежурства врача — только медсестра, из-за чего ребенку вовремя не оказали помощь.

Директору предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.