Уснувший у Вечного огня житель Бурятии получил реальный срок

Суд признал уснувшего у Вечного огня жителя Улан-Удэ виновным в реабилитации нацизма и приговорил его к лишению свободы на семь месяцев в колонии-поселении.

В сентябре 2024 года в Улан-Удэ местный житель в состоянии опьянения бросил в Вечный огонь живые цветы и похоронный венок. Затем он забрался на мемориальную доску и уснул на ней.

«Тем самым публично осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников Отечества, выразил глумливое, презрительное, унизительное отношение к нему», — цитирует «Байкал-Daily» судебные материалы.

Суд признал жителя виновным в реабилитации нацизма, осквернении символов воинской славы России и вандализме. Смягчающими обстоятельствами стали наличие престарелой матери на иждивении и добровольное возмещение ущерба. Стоимость ремонта памятника составила 8 тысяч рублей.



