Путин по дороге на Аляску остановился в Магадане

ТАСС
Президент России Владимир Путин сделал остановку в Магадане по пути на российско-американский саммит на Аляске.

В Магадане он посетит завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке и рафинированию рыбного жира. В России это первый завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря — сардины и сельди, рассказали ТАСС в пресс-служье Кремля.

Далее глава государства посетит культурно-общественный центр парка «Маяк», в состав которого входят пространство для проведения выставок и музейных экспозиций.

Еще одной точкой посещения станет универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» — самый большой в регионе.

После президент возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска — Сибирь). Он посвящен подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии и напоминает о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны.

Мемориал увековечивает историю сотрудничества СССР и США, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне вертикально установленного крыла самолета.

