Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке

Суд на Камчатке признал алтайского гида Ивана Алабугина виновным в гибели при восхождении на Ключевскую сопку восьми туристов и коллеги-гида и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным суда, летом 2022 года директор новосибирской турфирмы, организовывая тур, нарушил правила проведения подобных восхождений. Он привлек двух гидов, в том числе Алабугина, которые не имели полномочий быть инструкторами-проводниками на туристическом маршруте особой категории сложности.

Маршрут восхождения утвержден не был, а природный парк «Вулканы Камчатки», где находится Ключевской, разрешения турфирме на посещение природного объекта не давал. На маршрут группа вышла 30 августа. 3 сентября на высоте 4 километра двое туристов почувствовали себя плохо и Алабугин проводил их к домику вулканологов.

Оставшиеся продолжили подъем, но на высоте 4,4 километра также развернулись и начали спуск. По пути они сорвались с ледового склона. Один человек погиб, остальные получили травмы и не могли передвигаться. В результате переохлаждения они погибли. Алабугин поднялся в их лагерь, но спасти никого не смог.

Алабугин сначала проходил по делу как свидетель. Затем ему предъявили обвинение и поместили в СИЗО. Через полтора месяца его отпустили под домашний арест, обязав проживать в Петропавловске-Камчатском. Виновным себя Алабугин не признал.