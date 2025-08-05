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Сын Кадырова Адам займется оказанием помощи Газе

Источник:
Sibnet.ru
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров
Фото: © @dustum

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров стал куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от республики, сообщил департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями республики.

Соответствующее решение было принято на встрече по координации помощи жителям Палестины, говорится в телеграм-канале ведомства. В чем именно заключаются обязанности Кадырова, не уточняется.

Адам Кадыров занимает должности секретаря Совбеза Чечни, начальника службы безопасности и помощника главы республики. Является куратором регионального управления МВД России, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, членом Арабского арбитражного суда. Награжден целым рядом орденов и медалей, в том числе имеет звание Героя Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров в конце 2023 года заявил, что сотни тысяч мусульман Чеченской Республики ночами молятся за жителей Палестины и за избавление их от «сионистского гнета».

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Политика #Россия
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