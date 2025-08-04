Топ-5 аналогов заблокированного сервиса Speedtest

Роскомнадзор (РКН) заблокировал на территории России популярный сервис для замера скорости интернета — Speedtest от Ookla. По заявлению РКН, американская компания собирала данные об устройстве российской сети связи.

Но альтернативы есть, в том числе российские. Ниже пять доступных сервисов для диагностики интернет-соединения.

1. Checkup

Полноценный аналог Speedtest от Ростелекома. Не требует обязательной установки агента на клиентский компьютер, все измерения происходят в браузере. Все предельно просто и понятно.

Ссылка: rt.ru/checkup

2. ПроСеть

Сервис, разработанный подведомственным Роскомнадзору Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и рекомендованный Роскомнадзором в качестве альтернативы «Спидтест». Пока доступен доступно только в виде приложения для Android-устройств.





Ссылка: rustore.ru/catalog/app/com.ether.etherapp

3. 2ip

Еще один российский сервис, который, помимо измерения скорости соединения, содержит множество других полезных разделов для работы с IP-адресами, сетями и интернет-сайтами.

Ссылка: 2ip.ru/speed

4. Google Fiber Speedtest

Все тот же Speedtest от Ookla в обертке интернет-провайдера Google Fiber. Несмотря на прямое указание компании-разработчика, все еще прекрасно работает в России.

Ссылка: fiber.google.com/speedtest

5. Orb

Cервис для оценки качества интернет-соединения, разработанный командой бывшего руководства Ookla. Он предоставляет более детальную информацию о работе интернета: измеряет не только скорость, но и такие параметры, как отзывчивость и надежность. Доступен в виде приложений для всех популярных платформ.

Ссылка: orb.net