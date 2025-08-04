Молодые люди извинились за видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере

Полиция задержала компанию молодых людей, снявших видео на фоне горящей после атаки беспилотников нефтебазы в Адлере, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Видео, на котором две девушки и парень, танцуют и подпевают треку рэпера MiyaGi «Малиновый рассвет» на фоне горящей нефтебазы после атаки дронов в ночь на 3 августа, разошлось по Сети. Полиция объявила в розыск «отчаянных зумеров» и через несколько часов нашла их.

Трое молодых людей — 21-летний парень и девушки в возрасте 20 и 19 лет — оказались туристами из Нижнего Тагила.

«Приносим искренние извинения, что снялись на фоне горящей (пропущено) и выложили в соцсеть. Ролик не выкладывали с целью кого-то оскорбить или обидеть. Обязуемся больше впредь таких ошибок не совершать», — сказал на распространенном полицией видео молодой человек.

Административный протокол о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (часть 1 статья 20.6.1 КоАП РФ) составлен только в отношении одной из девушек — 20-летней, которая снимала видео. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.