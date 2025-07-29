НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Главпродукт» перешел в собственность государства

Источник:
Sibnet.ru
392 2

Компания «Главпродукт» перешла в собственность Российской Федерации в лице Росимущества. такая информация появилась Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Собственником основного юридического лица холдинга — ООО «Промсельхозинвест» — теперь является российское государство, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее Арбитражный суд Москвы обратил в доход российского государства 100% долей головных компаний группы «Главпродукт» и собственность ее руководителя Леонида Смирнова.

Это решение было принято из-за вывода прибыли за рубеж в обход российских контрсанкций. Для обхода санкций выплаты были искусственно раздроблены на части до 10 миллионов рублей каждая.

По данным суда, с 2022 по 2024 год головные компании группы, контролируемые гражданином США Смирновым, вывели через американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. прибыль на сумму 1 миллиард 379 миллионов 861 тысяч рублей.

«Главпродукт» — один из крупнейших российских производителей продовольственных продуктов. На долю компании в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%.

Еще по теме
Член ОП предложил вернуться к советскому опыту продажи алкоголя
«КАМАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Россияне купили рекордное количество планшетов
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
смотреть все
Экономика #Торговля #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Умер легендарный рестлер Халк Хоган
Украина выдала России перебежчика-предателя
«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупки продукции Mars
«КАМАЗ» перейдет на четырехдневную рабочую неделю
Обсуждение (2)
Картина дня
Трамп привлек внимание СМИ макияжем рук
Медведев назвал Трампа «дедулей»
Белорусская армия сбила беспилотник над Минском
Инфляция для бедных вырастет во второй половине года
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

IG_S

Да убирать половину надо их очень много развелось

Невезучий

Если это юбка, то я папа римский.

corrector

тем что продолжает вооружать и по сути является единственным на сейчас гарантом живучести ВСУ ?

Улитка на склоне

А кто такой российская экономика? Кучка олигархов?