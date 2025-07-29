«Главпродукт» перешел в собственность государства

Компания «Главпродукт» перешла в собственность Российской Федерации в лице Росимущества. такая информация появилась Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Собственником основного юридического лица холдинга — ООО «Промсельхозинвест» — теперь является российское государство, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее Арбитражный суд Москвы обратил в доход российского государства 100% долей головных компаний группы «Главпродукт» и собственность ее руководителя Леонида Смирнова.

Это решение было принято из-за вывода прибыли за рубеж в обход российских контрсанкций. Для обхода санкций выплаты были искусственно раздроблены на части до 10 миллионов рублей каждая.

По данным суда, с 2022 по 2024 год головные компании группы, контролируемые гражданином США Смирновым, вывели через американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. прибыль на сумму 1 миллиард 379 миллионов 861 тысяч рублей.

«Главпродукт» — один из крупнейших российских производителей продовольственных продуктов. На долю компании в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка, в молочной — около 7%, в рыбной — до 3%.