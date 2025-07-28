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Член ОП предложил вернуться к советскому опыту продажи алкоголя

Источник:
Sibnet.ru
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Часы продали алкоголя в России нужно постепенно сократить до 11.00 — 19.00, как было в Советском Союзе, заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Практика продажи крепкого алкоголя с 11.00 до 19.00, как это было в СССР, была бы нормальной, а снижать разрешенное время можно было бы каждый год по одному часу, сказал Рыбальченко ТАСС.

«Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее», — отметил глава комиссии ОП.

В СССР с 1972 года крепкие спиртные напитки продавались в магазинах с 11.00 до 19.00. Во время антиалкогольной кампании в 1980-х период продажи алкоголя был сокращен до 14.00 — 19.00.

Федеральным законом в РФ продажа алкоголя в розничных точках запрещена с 23.00 до 08.00, однако регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиям продажи алкогольной продукции. С 1 марта этого года в Вологодской области в будние дни продажа алкоголя разрешена только 12.00 до 14.00. В июле в Красноярском крае был принят закон, ограничивающий продажу алкоголя с 21.00 до 10.00.

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