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Компании отзывают в России 80 тысяч Kia и 280 кроссоверов Volvo

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Киа Россия и СНГ» объявила отзыв 79,9 тысячи автомобилей Sportage, проданных в период с 2010-го по 2015 год, сообщила пресс-служба Росстандарта.

Причиной отзыва Sportage называется необходимость замены мультипредохранителя гидравлического электронного блока управления  HECU. Это делается ради снижения номинала для лучшей защиты цепи. 

Отзываются только автомобили, произведенные на заводе Kia в Словакии. Дилеры бесплатно заменят мультипредохранитель блока и крышку блока предохранителей.

Сообщается, что компания «ВиСиАр» (официальный представитель Volvo в России) отзывает 280 гибридных кроссоверов XC60 и XC90. Производитель нашел недостаток в высоковольтной аккумуляторной батарее, который может повлечь перегрев ячеек в аккумуляторе при его полном заряде. 

В редких случаях перегрев высоковольтной батареи может вызвать термический эффект. Дилеры проверят состояние ячеек высоковольтной батареи, в случае отклонения заменят их.


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