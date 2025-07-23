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Амурские тигрята приняли грязевые ванны. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Тигрица с тремя детенышами попали в объективы камеры в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, сообщается в телеграм-канале дирекции заповедников.

«Дети даже в диком лесу остаются детьми: говоришь им не лезть в лужу, и вот они уже по лапы в грязи. Три маминых проказника уже успели принять грязевые ванны, а мама — идеально чистая», — говорится в сообщении.

На видео попала самка амурского тигра под номером T61F, которая занимается воспитанием сразу трех тигрят. Их возраст — шесть-семь месяцев. На опубликованных кадрах детеныши очень грязные и мокрые, они только что приняли грязевую ванну у водопоя.

Специалисты отметили, что возле водоемов нередко встречаются олени, поэтому тигры регулярно появляются в таких местах. В жаркую погоду они с удовольствием купаются.

В России амурские тигры обитают в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Популяция насчитывает около 750 особей. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты.

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Жизнь #Звери #Видеоновости
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