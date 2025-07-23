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«Почта России» могла 5 лет «крутить» пенсионные деньги ради дохода

Источник:
«Ведомости»
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Почта России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» могла размещать деньги, выделенные для выплат пенсий и пособий, на сторонних счетах ради получения дохода, говорится в материалах аудита Счетной палаты. 

Также «Почта России» потратила более 1,5 миллиарда рублей на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям. Более 600 миллионов рублей было израсходовано на пиар-поддержку компании в медиа и соцсетях. 

Проверка эффективности работы «Почты России» касалась периода с 2020 по 2024 год и первого полугодия 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Счетной палаты.

Социальный фонд России (СФР) также в ходе проверки выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1-20 дней в 2020-2024 годах. Это могло быть связано с размещением денег в банках под процент. Счетная палата рекомендовала правительству ввести компенсации за несвоевременную доставку пенсий.

«Почта России» утверждает, что процент доставки пенсий составляет порядка 98,6%. Комитет Госдумы по защите конкуренции рекомендовал компании предложить меры по сокращению случаев несвоевременной выплаты пенсий и соцвыплат без введения механизма компенсации.

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Жизнь #Деньги #Общество
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