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Московский суд заочно арестовал Юрия Дудя

Источник:
Sibnet.ru
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журналист Юрий Дудь
Фото: © t.me/yurydud

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) по делу о неисполнении обязанностей иноагента.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ», — сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мера пресечения избрана на два месяца с момента экстрадиции журналиста на территорию России, либо с момента его задержания на территории РФ.

Минюст внес Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года, после чего журналист начал маркировать свой контент в YouTube и Telegram соответствующей плашкой. С марта 2024-го он перестал это делать. Последний выпуск «Вдудя» на Ютубе, предваренный иноагентсткой плашкой, был опубликован 6 марта 2024 года. Его героем стал рэпер Хамиль из группы «Каста».

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Жизнь #Законы #Криминал
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