ДТП унесло жизни семи человек в Новосибирской области

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области привело к гибели семи человек, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, восьмой участник аварии получил травмы, но выжил. ДТП произошло в Краснозерском районе, на 290-м километре федеральной трассы К17. В аварии столкнулись кроссовер Suzuki SX4 японский седан Toyota Sprinter.

«В одной машине четыре трупа. Когда мы подъехали — один еще живой был. Ребенка вытащили оттуда — девочку, ее увезли в больницу. Мужик живой был, спереди на пассажирском сидении сидел, пока скорая ехала — он скончался», — передает слова подписчика АСТ-54.

По его словам, во второй машине на тот момент были живы водитель и одна пассажирка. Еще у одного пассажира была разбита голова, и он не подавал признаков жизни.