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ДТП унесло жизни семи человек в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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ДТП в Новосибирской области, при лобовом столкновении двух автомобилей погибли семь человек
Фото: © пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей на трассе в Новосибирской области привело к гибели семи человек, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, восьмой участник аварии получил травмы, но выжил. ДТП произошло в Краснозерском районе, на 290-м километре федеральной трассы К17. В аварии столкнулись кроссовер Suzuki SX4 японский седан Toyota Sprinter.

«В одной машине четыре трупа. Когда мы подъехали — один еще живой был. Ребенка вытащили оттуда — девочку, ее увезли в больницу. Мужик живой был, спереди на пассажирском сидении сидел, пока скорая ехала — он скончался», — передает слова подписчика АСТ-54.

По его словам, во второй машине на тот момент были живы водитель и одна пассажирка. Еще у одного пассажира была разбита голова, и он не подавал признаков жизни.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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Топ комментариев

Nik3316

да над Вашими укроперлами уссышься))))))

mosquito__2010

киевская русь - украина ©всегда так интересно шизофреников читать.

Nik3316

это который князь Новгородский... смешно как хохлы за уши себя на сову натягивают и отдельную историю...

Nik3316

День крещения Киевской Руси-Украины... ахахахахзвучит как с Днем I века-Римской империи-Сирия" ))))))))))))))))))))))))))