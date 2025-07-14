НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Погода

Рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесли на 2026 год

Источник:
Sibnet.ru
312 0
фестиваль
Фото: © паблик фестиваля «Ветер Сибири» в ВК

Рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был пройти в Новосибирске с 1 по 3 августа, перенесли на 2026 год. Информация опубликована на официальном сайте и в соцсетях фестиваля.

«К нашему огромному сожалению, Ветер Сибири не сможет пройти в указанные ранее дни, и мы вынуждены перенести Фестиваль на август 2026», — говорится в сообщении. Причину переноса организаторы не назвали.

Третий музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти на аэродроме «ОбьГЭС». Посетителям обещали выступления более 20 коллективов из России и Казахстана, а в качестве хедлайнеров были заявлены Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин, а также группы «Три дня дождя» и «7Б».

Первый рок-фестиваль «Ветер Сибири» с участием Найка Борзова и группы «Ария» прошел в августе 2023 года на аэродроме «Мочище» в Новосибирске. В 2024-ом мероприятие переехало на аэродром «ОбьГЭС», где перед зрителями выступили Валерий Кипелов, Вадим Самойлов и группа «Северный флот».

Еще по теме
Изрезавшая подругу новосибирская школьница получила 6 лет колонии
«Вектор» разработал экспресс-тест на один из клещевых вирусов
Новосибирец поймал щуку размером с человека. ФОТО
Разработчики «Смуты» готовят к релизу «Земский собор»
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
Ханс Мемлинг. Святая Вероника. Около 1470 года
Святая Вероника и День фотографа. СПРАВКА
12.07.2025 00:44
Фильм «Легенда о Коловрате»
Лучшие современные фильмы об истории России
10.06.2025 23:21
Рис Ричи и Фрида Пинто в фильме «Танцующий в пустыне»
Фильмы о гениях мира танца
06.06.2025 19:02
кадр из фильма «Перспектива»
Малобюджетная фантастика, ставшая культовой
04.06.2025 00:05
Самое популярное
Китайский УАЗ выйдет на российский рынок
США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
США вынудили Европу покупать американское оружие для Украины
Правила допуска к вождению людей старше 60 лет предложили ужесточить
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина тремя дронами атаковала Запорожскую АЭС
Макрон обвинил Россию в постоянных угрозах Европе
Трамп пообещал Украине ракеты к Patriot за деньги Европы
Россиян призвали обменять карты Visa и Mastercard на «Мир»
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На языке кошек: как понять питомца
Все о кольцах: как выбрать, примерить и подогнать
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
Топ комментариев

stillixon

интересно ,а как так вождение ограничат, а выход на пенсию нет. с логикой всё нормально?

Twilight88

Тогда пенсию МВД поднять тоже до 65.

Egorka72

Системный подход....., 60 лет и ты - второй сорт

kygear

Да в 60 лет это измождённый искалеченный человек.Он с трудом передвигается и плохо видит.Но ему надо...