Рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесли на 2026 год

Рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был пройти в Новосибирске с 1 по 3 августа, перенесли на 2026 год. Информация опубликована на официальном сайте и в соцсетях фестиваля.

«К нашему огромному сожалению, Ветер Сибири не сможет пройти в указанные ранее дни, и мы вынуждены перенести Фестиваль на август 2026», — говорится в сообщении. Причину переноса организаторы не назвали.

Третий музыкальный фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти на аэродроме «ОбьГЭС». Посетителям обещали выступления более 20 коллективов из России и Казахстана, а в качестве хедлайнеров были заявлены Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин, а также группы «Три дня дождя» и «7Б».

Первый рок-фестиваль «Ветер Сибири» с участием Найка Борзова и группы «Ария» прошел в августе 2023 года на аэродроме «Мочище» в Новосибирске. В 2024-ом мероприятие переехало на аэродром «ОбьГЭС», где перед зрителями выступили Валерий Кипелов, Вадим Самойлов и группа «Северный флот».