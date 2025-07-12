Зеленский призвал «остановить войну силой»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада силой остановить военный конфликт на территории республики.

«Остановить войну можно лишь силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, спасающих жизни», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, Украине необходимы инвестиции в дроны-перехватчики и больше систем противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский президент призвал вводить жесткие вторичные санкции против «всех, кто помогает русским».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, собирается выступить с важным заявлением по России. Возможно, он примет решение, вводить ли новые санкции.