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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский призвал «остановить войну силой»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада силой остановить военный конфликт на территории республики.

«Остановить войну можно лишь силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, спасающих жизни», — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, Украине необходимы инвестиции в дроны-перехватчики и больше систем противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский президент призвал вводить жесткие вторичные санкции против «всех, кто помогает русским».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, собирается выступить с важным заявлением по России. Возможно, он примет решение, вводить ли новые санкции.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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