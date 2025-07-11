Врач рассказал о риске инфаркта на даче

Активная работа на даче в жару может спровоцировать гипертонический криз и даже инфаркт, особенно у человека, который обычно ведет малоподвижный образ жизни, сообщил врач Дмитрий Карпенко.

«Интенсивная работа на даче (особенно в жару) — серьезное испытание для сердца. <…> Это может спровоцировать гипертонический криз у людей с артериальной гипертензией и острый коронарный синдром (вплоть до инфаркта) у пациентов с ишемической болезнью сердца», — рассказал «Газете.ру» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Карпенко.

По его словам, особо опасны резкое увеличение физической активности у нетренированных людей, обезвоживание из-за выделения жидкости с потом при недостаточном питье, а также перегрев. Симптомы, на которые стоит обратить внимание, — головокружение, слабость, «мушки» перед глазами, давящая боль за грудиной, одышка, учащенное или неритмичное сердцебиение.

Врач добавил, что дачные работы могут также привести к травмам. Резкие, непривычные движения: наклоны, подъем тяжестей, работа в неудобных позах — чреваты мышечными спазмами и защемлениям нервных корешков. Они вызывают сильную боль, сковывают движения и провоцируют обострение хронических заболеваний вроде остеохондроза и артроза.

Во время работы на даче следует избегать резких движений, распределять нагрузку, делать почаще перерывы и пить достаточно воды.