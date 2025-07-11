Новый катализатор избавит диабетиков от ежедневного отбора крови

Ученые создали электрокатализатор, который гарантирует измерение глюкозы в течение нескольких дней и позволяет обойтись без отбора крови.

Новый ультрастабильный электрокатализатор обеспечивает непрерывную работу биосенсоров, измеряющих уровень глюкозы. Они работают в течение нескольких дней и не теряют чувствительности, сообщил журнал Biosensors and Bioelectronics.

Болеющие диабетом люди вынуждены несколько раз в день контролировать концентрацию глюкозы, отбирая образцы крови. Новая разработка позволит им избежать травматизма и инфицирования. Научную работу поддержал Российский научный фонд.

«Применение разработанного ультрастабильного электрокатализатора позволит создать некалибруемые как малоинвазивные, так и неинвазивные мониторы сахарного диабета», — рассказал руководитель проекта, профессор химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Аркадий Карякин.

В мире от сахарного диабета страдают 590 миллионов человек, подсчитала Международная федерация диабета. Эта болезнь занимает седьмое место по смертности. Следствием заболевания могут стать такие осложнения как атеросклероз, слепота, почечная недостаточность и другие. Сахарный диабет практически неизлечим, но избегать осложнения можно, контролируя концентрацию глюкозы в крови.