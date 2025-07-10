Цены на культурные мероприятия увеличились более чем на 30% на первое полугодие 2025 года, больше других категорий подорожали выставки, следует из данных «Яндекс Афиши».

Средний чек заказа (один или несколько билетов) вырос на 33% в первом полугодии 2025 года к аналогичному периоду 2024 года и на 73% относительно 2023 года, составив 4,1 тысячи рублей. В категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6,1 тысячи рублей, «Спектакли» подорожали на 15%, до 4,9 тысячи, пишет «Коммерсантъ».

«Категория "Концерты" действительно остается самой популярной не только по числу мероприятий, но и по объему продаж», — пояснил директор по маркетингу ГК Kassir.ru Александр Барсуков.

«Выставки» показали рост на 51%, до 1,9 тысячи рублей. У стендап-концертов самый наименьший рост — на 5%, до 4,2 тысячи. Повышение цен объясняется общей инфляцией, сокращением рынка офлайн-развлечений и количества артистов.

Рост продажи билетов на концерты составил 121% к прошлому году. Но самым быстро растущим стало направление «Спортивные мероприятия» — 176%.

По данным МТС Live (Ticketland, Ticketscloud), за полгода средняя стоимость билета на офлайн-развлечения увеличилась на 27%, до 2,2 тысячи рублей. В сегменте концертов рост средней цены составил 45% (2,6 тысячи рублей). Активное увеличение продаж объясняется эффектом низкой базы — в начале 2024 года рынок восстанавливался после событий в «Крокусе».