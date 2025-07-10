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США возобновили поставки снарядов и ракет Украине

Источник:
Reuters
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Оружие для армии Украины
Фото: © The Department of Defense

США возобновили поставки Украине артиллерийских снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня ракетных установок, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS к системам HIMARS, рассказали источники. Они не уточнили, сколько именно оружия будет отправлено.

Ранее СМИ сообщали, что США Штаты прекратили отправку Украине зенитных ракет и других боеприпасов. Отмечалось, что Пентагон приостановил поставки из-за сокращение запасов оружия на американских складах.

Позднее президент США Дональд Трамп пообещал передать Украине «побольше оружия». При этом он уточнил, что речь идет об оборонительных средствах.

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Оборона #Оружие #Военная политика #Мир
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