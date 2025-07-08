Подростки в Алтайском крае сушили одежду на Вечном огне

Трое подростков в Рубцовске сушили одежду на Вечном огне, их обвиняют в осквернении символов воинской славы, сообщило СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Видео, на котором трое мальчиков находятся возле Вечного огня, а один положил на постамент майку, появилось в социальных сетях в понедельник, 7 июля.

Личности подростков установлены, их и их родителей допрашивают.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные группой лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на пять лет.