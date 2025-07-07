Вулкан Левотоби Лаки-лаки уже в третий раз за год проснулся на индонезийском острове Флорес.

Вулкан выбросил столб пепла высотой до 19,5 километра. Объявлена наивысшая степень опасности. Жителям и туристам запретили приближаться к Левотоби Лаки-лаки

Это уже третье извержение вулкана в 2025 году. В июне из-за вулканической активности отменили десятки рейсов на популярный туристический остров Бали.

Левотоби — вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. Более активная вершина Левотоби — Лаки-лаки — находится на высоте 1584 метров над уровнем моря.

Более высокая вершина вулкана называется Перемпуан. Ее высота составляет — 1703 метра.