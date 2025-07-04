Новая программа обучения высококвалифицированных IT-специалистов уровня «сеньор», в том числе для направлений искусственного интеллекта (ИИ), стартует в России с 1 сентября, рассказал замминистра цифрового развития Сергей Кучушев.

Ведомство разрабатывает проекты вместе с вузами и ИТ-компаниями, они станут частью нацпроекта «Экономика данных» и должны ликвидировать острый кадровый дефицит, пишут «Ведомости» с заседания общественного совета при министерстве.

С 1 сентября начнут работу программы «Топ- IT» и «Топ-ИИ». По программе «Топ- IT» будут учиться разработчики IT-решений, к 2030 году по ней должны обучиться не менее 3,5 тысячи выпускников. «Топ-ИИ» направлена на подготовку кадров в области искусственного интеллекта, включая архитекторов данных и аналитиков. По ней должны выпуститься 10,2 тысячи человек к 2030 году.

Участие в обоих проектах уже подтвердили «Яндекс», «Сбер», 1С, «Ростелеком», Yadro, ITG, «Иннотех» (входит в холдинг Т1), Т-банк и VK.

По словам Курушева, инициативу «Цифровые кафедры», которую дополнят «Топ- IT» и «Топ-ИИ», развивают 123 университета, обучение проходят около полумиллиона студентов. Из них 367 тысяч человек завершили переподготовку, а 231 тысяча продолжают обучение. Он считает, что востребованность выпускников обеспечит непосредственное участие в IT-компаний разработке программ.