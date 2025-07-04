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Военно-морской парад в Петербурге отменили из‑за мер безопасности

Источник:
«Фонтанка»
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Военно-морской парад
Фото: © пресс-служба Кремля

Российские власти отменили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 27 июля, пишет «Фонтанка» со ссылкой на несколько источников.

Подготовка к военно-морскому параду была остановлена, сообщили источники. По их словам, отмена парада связана с мерами безопасности.

В планах празднования Дня ВМФ остаются в силе возложение венков с участием должностных лиц и концерт на Дворцовой площади, рассказали источники.

Главный военно-морской парад в Петербурге впервые провели в 2017 году. Северная столица была выбрана основной площадкой Дня флота с участием президента Владимира Путина.

«Фонтанка» отмечает, что в 2022 году с началом СВО на серьезных уровнях стал задаваться вопрос о разумности собирать в одном месте не только весь высший командный состав страны, но и лучших представителей ВМФ России.

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Политика #Россия #Армия
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