Минпромторг восстановит программу «Семейный автомобиль»

Минпромторг увеличит скидки «по механизмам поддержки спроса» на покупку автомобилей, предотвратить прогнозируемое падение продаж на 40%, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

«(Также) полноценно восстанавливаем программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"»,— приводит РИА Новости слова Алиханова, сказанные им во время правительственного часа в Совете Федерации.

По его словам, в 2024 году за счет использования программ господдержки рост автомобильного рынка составил 35%. Но за последние пять месяцев зафиксировано снижение на 28%. Это произошло под влиянием жестких условий кредитования и запретительных ставок, сказал министр.

По программе «Первый автомобиль» можно взять автокредит и получить скидку в размере 25% — для жителей Дальнего Востока и 20% — для остальных регионов. Машина должна быть новой, собранной в России и первой для покупателя.

«Семейный автомобиль» предлагает скидку на покупку от 10% до 40%. Программа распространяется на семьи с детьми, семьи участников СВО, работников государственных медучреждений и образовательных организаций, а также граждан с инвалидностью.