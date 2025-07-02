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Подержанные китайские авто резко подешевели

Источник:
Коммерсантъ
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Парковка
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость китайских автомобилей возрастом от одного до трех лет на российском рынке за полгода снизилась на 10-15%, и эта тенденция сохраняется.

В первую очередь на стоимость подержанных автомобилей давит объем самого вторичного китайского парка в России, который в последний год вырос в несколько раз. Также сказывается высокий курс рубля и конкуренция с новыми машинами.

«На вторичном рынке китайские автомобили с пробегом сталкиваются с конкуренцией со стороны новых китайских машин — склады затоварены, многие дилеры и производители торгуют себе в убыток, лишь бы разморозить деньги», — рассказал «Коммерсанту» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков привел примеры: средняя цена Geely Coolray 2023 года выпуска за полгода упала на 10%, кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 4 Pro позапрошлого года выпуска снизились даже на 20%.

В мае руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов призвал провести расследование чрезвычайно низкой стоимости китайских автомобилей, поскольку это вредит российскому производителю.

Доля китайских машин в России во втором полугодии 2024 года составила лишь 4% (1,8 миллиона автомобилей), самым массовым брендом стали легковые машины Chery (441,2 тысячи). Автомобили российского производства занимают 31,6% от всего автопарка страны.

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