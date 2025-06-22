Видео горящего воздушного шара опубликовали в соцсетях

Восемь человек погибли при возгорании и последующем падении воздушного шара в Бразилии. Очевидцы опубликовали видео происшествия.

Трагедия произошла в Прайя-Гранде, популярном среди туристов месте, где расположены два национальных парка с 11 каньонами, пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

Туристический воздушный шар с 21 пассажиром загорелся во время полета рано утром. 13 человек выжили, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Среди выживших пилот воздушного шара. По его словам, в гондоле произошел пожар. Пилот подвел аппарат поближе к земле и велел пассажирам прыгать.

Тех, кто не выпрыгнул, шар унес на большую высоту и там сгорел вместе с ними, добавил пилот