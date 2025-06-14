Власти Алтая опровергли сообщения о полетах украинских дронов

Многочисленные сообщения в соцсетях о применении украинских беспилотников в Бийске — дезинформация, сообщило правительство Алтайского края.

По данным антитеррористической комиссии региона, вечером 13 июня злоумышленники распространили в городских чатах ложные сведения о проведении разведки с использованием БПЛА в районе одного из оборонных предприятий. Также были распространены недостоверные сведения о предполагаемом ограничении мобильной и радиосвязи в городе.

«Эта дезинформация направлена на уточнение информации о промышленных объектах города, через получение комментариев в мессенджерах о возможных изменениях режима безопасности в промышленной зоне. Таким образом, противник пытается выяснить названия промышленных объектов», — говорится в соощении.

Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и не способствовать распространению недостоверной информации.