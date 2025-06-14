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Власти Алтая опровергли сообщения о полетах украинских дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Многочисленные сообщения в соцсетях о применении украинских беспилотников в Бийске — дезинформация, сообщило правительство Алтайского края.

По данным антитеррористической комиссии региона, вечером 13 июня злоумышленники распространили в городских чатах ложные сведения о проведении разведки с использованием БПЛА в районе одного из оборонных предприятий. Также были распространены недостоверные сведения о предполагаемом ограничении мобильной и радиосвязи в городе.

«Эта дезинформация направлена на уточнение информации о промышленных объектах города, через получение комментариев в мессенджерах о возможных изменениях режима безопасности в промышленной зоне. Таким образом, противник пытается выяснить названия промышленных объектов», — говорится в соощении.

Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и не способствовать распространению недостоверной информации.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край #Местная власть
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korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

mosquito__2010

кошка скребет на свой хребет.израиль слишком много на себя взял.стремительно меняющийся мир в сторону...

physx

Это уже который раз он разочарован?