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Началась трехдневная рабочая неделя

Источник:
Sibnet.ru
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Начавшаяся рабочая неделя будет сокращенной — с четверга у трудящихся будут длинные выходные, посвященные празднованию Дня России.

День России, отмечаемый 12 июня, выпал на четверг, но его соединили с выходными, перенеся на 13 июня выходной праздничный день 8 Марта.

Таким образом, рабочая неделя продлится с понедельника по среду — с 9 по 11 июня. Затем будет четыре дня отдыха — с 12 по 15 июня. Этот график касается тех, кто работает по пятидневной неделе.

Праздники и выходные дни в июне 2025 года

День России отмечается ежегодно 12 июня. Этот праздник был учрежден в 1992 году постановлением Верховного Совета РФ как День принятия Декларации о государственном суверенитете.

В 1994 году он получил статус государственного, а в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ приобрел современное название.

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