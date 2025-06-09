Началась трехдневная рабочая неделя

Начавшаяся рабочая неделя будет сокращенной — с четверга у трудящихся будут длинные выходные, посвященные празднованию Дня России.

День России, отмечаемый 12 июня, выпал на четверг, но его соединили с выходными, перенеся на 13 июня выходной праздничный день 8 Марта.

Таким образом, рабочая неделя продлится с понедельника по среду — с 9 по 11 июня. Затем будет четыре дня отдыха — с 12 по 15 июня. Этот график касается тех, кто работает по пятидневной неделе.

День России отмечается ежегодно 12 июня. Этот праздник был учрежден в 1992 году постановлением Верховного Совета РФ как День принятия Декларации о государственном суверенитете.

В 1994 году он получил статус государственного, а в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ приобрел современное название.