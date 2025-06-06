НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Загадочные светящиеся объекты заметили над Казахстаном. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
411 1

Неизвестные светящиеся объекты появились поздно вечером в четверг, 6 июня над столицей Казахстана Астаной.

По описаниям очевидцев, объекты выглядели как огненные шары с тянущимся за ними следом хвостами. Некоторым очевидцам они напомнили салют, только беззвучный. Другие увидели в объектах космические тела.

Минобороны Казахстана заявило, что нарушения воздушного пространства республики не было и что светящиеся объекты могли быть входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеоритным потоком.

Светиться в небе мог вошедший в атмосферу космический объект, ранее находившийся на орбите, приводит ТАСС мнение мнения Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Эксперты предположили, что это мог быть разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E.

Еще по теме
Попугай сорвал запуск первой космической ракеты в Австралии
Кремль подтвердил попытку подрыва Крымского моста
Суд освободил из-под стражи купившего алкоголь подросткам в Байкальске
Запорожская область осталась без света после атаки ВСУ
смотреть все
ЧП #Происшествия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как не задолжать по неиспользуемой кредитке
Минобороны России сообщило о терактах на аэродромах
Хабиб Нурмагомедов отказался пожать руку телеведущей
Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров пообещал борьбу за права русскоязычных на Украине
Маск призвал к импичменту Трампа
Экспорт российской нефти упал на треть после новых санкций ЕС
Уголь назвали незаменимым для большей части России
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

KENTSeryga

Сколько уже можно делать эти жесты. На наши жесты доброй воли отвечают всегда агрессивно.

Shader23

с террористами ни о каком другом жести речи быть не может, только возмездие

GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит

Alex B 69

ООН, папка католический, красный крест, ОБСЕ, ЮНЕСКО, гринпис.. Они всерьёз полагают что можно повлиять...