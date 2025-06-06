Неизвестные светящиеся объекты появились поздно вечером в четверг, 6 июня над столицей Казахстана Астаной.

По описаниям очевидцев, объекты выглядели как огненные шары с тянущимся за ними следом хвостами. Некоторым очевидцам они напомнили салют, только беззвучный. Другие увидели в объектах космические тела.

Минобороны Казахстана заявило, что нарушения воздушного пространства республики не было и что светящиеся объекты могли быть входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеоритным потоком.

Светиться в небе мог вошедший в атмосферу космический объект, ранее находившийся на орбите, приводит ТАСС мнение мнения Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Эксперты предположили, что это мог быть разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E.