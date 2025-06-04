Суд освободил из-под стражи купившего алкоголь подросткам в Байкальске

Слюдянский районный суд освободил из-под стражи мужчину, обвиняемого в покупке алкоголя подросткам в Байкальске, где один из парней убил четверых сверстников и ранил еще четверых, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Компания подростков праздновала день рождения в СНТ «Горный Байкал». В ночь на 28 мая 17-летний парень напал с ножом на друзей. Он убил 13-летнего и двух 14-летних мальчиков и 16-летнюю девочку. Затем поджег дом, в котором погиб. Еще четверо несовершеннолетних попали в больницу.

Следователи на следующий день, 29 мая, задержали двоих мужчин, которые купили несовершеннолетним спиртное. Одному из них во вторник, 3 июня, предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 3 статьи 151 УК РФ (вовлечение двух и более несовершеннолетних, в том числе малолетнего, в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Следствие ходатайствовало об избрании 24-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Но суд решил иначе.

«В суде установлено, что мужчина к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, в частности за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, ранее не привлекался. Он является участником СВО, получил два ранения, имеет постоянное место жительства и социально устойчивые связи, ранее не судим», — приводит пресс-служба решение суда.

По данным СМИ, этот мужчина — брат нападавшего.