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Очевидцы пытались помешать взлету дронов из фуры в Приангарье. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы с риском для жизни пытались помешать взлету дронов из фуры в Иркутской области, бросая в них камни.

На кадрах видно, как люди забираются на фуру и пытаются сбить дроны камнями. При этом они рискуют жизнью, так как беспилотники несут мощную боевую часть со взрывчаткой.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что дроны впервые атаковали Сибирь. Целью атаки стала воинская часть в поселке Средний. По его словам, беспилотники запускались из фуры. Ее оперативно блокировали, уточнил он.

Фура, из которой вылетали дроны в Иркутской области
Фура, из которой вылетали дроны в Иркутской области
Фото: © Игорь Кобзев/t.me/kobzevii

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, водитель фуры задержан. 

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