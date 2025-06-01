Украинские дроны впервые атаковали Сибирь. ВИДЕО

Первая в Сибири атака дронов произошла в Иркутской области, целью которой стала военная часть в поселке Средний, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — написал Кобзев в своем телеграм-канале.

По его словам, на место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии.

Источник, откуда были выпущены дроны для атаки на военную часть в поселке Средний в Иркутской области, блокирован. Угрозы жизни и здоровью жителей после атаки дронов в Приангарье нет, подчеркнул губернатор.