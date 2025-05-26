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Блогер Лерчек снова задолжала налоговой

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)
Фото: © телеграм-канал «Lerchek теперь тут»

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в незаконном выводе денег из России и находящаяся под домашним арестом, должна ФНС более 28 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Чекалина Валерия Валерьевна имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 28 миллионов 365 тысяч 436 рублей», — сказал ТАСС источник.

Лерчек находится под домашним арестом с октября 2024 года. Ее, ее бывшего мужа Артема Чекалина (развелись после начала расследований в отношении них) и их бизнес-партнера Романа Вишняка обвиняют в нелегальном выводе прибыли с фитнес-марафонов за рубеж. Речь идет о 251 миллионе рублей

В 2023 году Лерчек уже обвиняли в неуплате налогов на 311 миллионов рублей. Она погасила долг на общую сумму 500 миллионов рублей с учетом пеней.

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