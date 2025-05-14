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Красноярские врачи записывались друг к другу на прием ради отдыха

Источник:
Sibnet.ru
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Поликлиника Минусинской межрайонной больницы
Фото: © прокуратура Красноярского края

Врачи одной из красноярских больниц фиктивно записывались друг другу на прием, чтобы раньше уйти с работы в праздничные дни, сообщил депутат Заксобрания региона Илья Зайцев. Прокуратура начала проверку.

«Чтобы "освободить" себя от работы в праздничные и предпраздничные дни, врачи сами записывались на прием друг к другу, делая запись для пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, недоступной. В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей. Это, конечно, стыдобище», — написал Зайцев в телеграм-канале.

По его словам, о случае в «одной из поликлиник края» рассказала на заседании комитета по охране здоровья министр здравоохранения края Наталия Говорушкина.

По данным прокуратуры Красноярского края, речь идет о сотрудниках поликлинических отделений Минусинской межрайонной больницы.

Ведомственная проверка выявила факты записи на прием лицами, фактически не нуждающимися в медицинской помощи из числа самих работников больницы, их знакомых и родственников.

Теперь прокурор даст оценку действиям персонала и руководства медицинского учреждения, соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи.

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Жизнь #Общество #Красноярск
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