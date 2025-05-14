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Пентагон заявил о риске прямого конфликта США и России

Источник:
«Газета.ру»
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Конфликт на Украине может привести к прямому военному столкновению между Россией и США, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерала Грегори Гийо.

На фоне продолжающихся боевых действий на Украине существует несколько возможных сценариев, при которых эскалация конфликта перерастет в прямую конфронтацию между Вашингтоном и Москвой, приводит «Газета.ру» заявление Гийо.

Особую обеспокоенность, по оценке генерала, вызывает укрепление связей России с другими соперниками США — Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Гийо отметил, что несмотря на стремление этих государств избежать прямой войны с США, их уверенность в ослаблении Запада способствует росту амбиций и увеличивает вероятность ошибочных решений в условиях кризиса.

Он также указал на признаки углубляющегося военного взаимодействия между Москвой, Пекином и Пхеньяном — в том числе совместные российско-китайские учения в Арктике и участие северокорейских военных в боях на территории Курской области.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Улитка на склоне

Типичное поведение авторитарного режима. Никаких отличий от Хусейна или Каддафи или Асада.

Улитка на склоне

Вот вредина. Шапокляк в реальности.

Qprovessional

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mosquito__2010

хуторская дипломатия во всей красе