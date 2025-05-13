Банк России только за I квартал 2025 года выявил 2780 нелегальных финансовых организаций и проектов. Финансовые пирамиды и лжеброкеры ведут активную охоту в соцсетях и телеграм-каналах на людей, желающих заработать на модном поприще — инвестициях.

«Традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры. Большинство этих проектов краткосрочные, первоначальные взносы в них минимальны», — сообщил Банк России.

Есть два общих правила для того чтобы не стать жертвой финансовых мошен5.ников. Первое — проверить, если ли у проекта лицензия Банка России. Узнать это можно в Справочнике финорганизаций. Второе правило – не верить обещаниям высоких доходов.

Мошенники предлагают инвестировать в недвижимость, в криптовалюту, драгметаллы и обещают фиксированную доходность в ближайшее время. Реклама размещается в соцсетях, мессенджерах, на площадках известных блогеров. Так у людей формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад, предупредили в ЦБ.

Как распознать финансовую пирамиду

Портал «Мои финансы» выделил ключевые признаки финансовых пирамид, по которым без помощи экспертов можно распознать мошеннические схемы. Как бы они не маскировались, есть четкие отличия, как минимум, семь.

1. Высокая доходность. Обычно у пирамид она в десятки раз выше, чем у легальных инструментов. В среднем они предлагают 200-300% в год. Это однозначный признак мошенничества. У инвесторов есть золотое правило — чем выше доходность, тем выше риск.

2. Быстрые выплаты. Если проект готов выплачивать дивиденды на самом раннем этапе, то это плохой знак. Нормальные инвестиционные компании не будут сразу выводить деньги из оборота, так как хотят уверенно и стабильно зарабатывать.

3. Призыв «приведи друга». Пирамиды основаны на постоянном притоке все большего числа новых клиентов. Те, кто успел вложиться на старте, могут заработать. Но в итоге останется слой участников, которые не получают ничего, потому что закончился приток «новобранцев». Когда настанет этот момент, предугадать невозможно.

4. Нет информации об активах. В открытых источниках нет данных о финансовом положении и собственных средствах компании.

5. Нет продукта. Пирамиды могут лишь маскироваться под различные структуры от мясокомбината до блокчейн-стартапа. Но они не ведут реальной экономической деятельности.

6. Нет подтверждения инвестиций. Клиенты не могу получить официальную информацию о том, во что были вложены деньги. Вместо финансовой документации пирамиды, как правило, показывают, красивые презентации.

7. Агрессивная реклама. Пирамидам важно заставить своих жертв отключить здравый смысл и настроить их так, чтобы они думали, что они умнее и успешнее остальных.

Как выявить лжеброкера

Биржевой брокер – это компания-посредник на бирже между продавцом и покупателем. Например, человек решил купить акции. Чтобы сделка состоялась, нужен брокер. Без брокера обычный человек участвовать в биржевых торгах не сможет.

Но есть мошенники, которые маскируются под брокеров, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Чаще всего мошенники находят своих потенциальных жертв в социальных сетях и мессенджерах. Эксперт портала «Мои финансы» Мария Иваткина сформулировала правила, которые помогут обезопасить себя от таких аферистов. Их пять.

1. Не инвестируй, если не понимаешь. Инвестиции — не самая простая тема. Этим и пользуются мошенники, выдавая себя за брокеров. Они убеждают свою жертву, что знания не нужны, достаточно просто следовать алгоритму – открыть счет, завести на него деньги и ждать, когда они кратно увеличатся.

2. Проверь лицензию. Брокерская компания — участник финансового рынка, за деятельностью которого следит Банк России. У брокера обязательно должна быть лицензия. Если ее нет, то организации или ее представителю доверять нельзя. Нужно учесть, что иногда лжеброкеры подделывают документы. Проверить можно на сайте ЦБ.

3. Проверь репутацию брокера. Подозрительную организацию нужно поискать в черном списке ЦБ. Туда попадают компании с признаками нелегальной деятельности. Но стоит помнить: если компании в черном списке нет, это еще не говорит о ее порядочности. Мошенники попадают в список не сразу.

4. Брокер не гарантирует доходность. В большинстве случае доходность в инвестициях не гарантирована. Нельзя купить акции и точно знать, что через некоторое время продашь их с прибылью. Если же «брокер» клятвенно гарантирует прибыль, то, скорее всего, это мошенник.

5. Общение с мошенниками не поможет вернуть деньги. Если лжеброкеру все же удалось завладеть средствами, то не стоит вступать с ним в переговоры и пытаться вернуть деньги. Это может привести только к еще большим потерям – в том числе за счет кредитных средств. Следует выбрать такой алгоритм:

— Пишем заявление в банк, через который отправляли деньги, просим чарджбэк (это оспаривание транзакции и возврат денег).

— Пишем заявление в полицию. Указываем, что доверили деньги недобросовестному брокеру.

— Подаем иск о необоснованном обогащении к конкретному человеку, если известна его личность.

К сожалению, шансы вернуть деньги, если человек сам перевел их мошеннику, небольшие. Российское законодательство не предусматривает выплату компенсации пострадавшим от деятельности нелегальных участников финансового рынка. К тому же, у злоумышленников наверняка есть заготовленная схема по их выводу через третьих лиц и офшорные счета.